İmplant yaptıranların ağız bakımı da özel! Uzmanlar, implant çevresi için ağız duşlarını öneriyor…

Ağız duşlarının ulaşımı zor alanları temizlemek için ideal çözümler sunduğunu ifade eden Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “Birçok bilimsel çalışma diş iplerine kıyasla daha etkin sonuçlar ortaya koyduklarını bildirmiştir. Kullanımı daha kolaydır.” dedi.

Ağız temizliği alışkanlıkları ideal seviyede olmalı

Üsküdar Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, implant tedavisi sonrası evde kişisel ağız bakımı konusunu anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, implant tedavisi uygulanmadan önce ağız hijyeninin iyileştirilmesi ve ağız temizliği alışkanlıklarının ideal seviyeye getirilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Zaten kısmi ya da tam dişsizlik durumunun oluşmasının sebeplerinden biri de ağız bakım alışkanlıklarının iyi olmaması olabileceği bilinmelidir. Özellikle implant cerrahisi sonrası hastalar yara bölgesine zarar verebilirim düşüncesiyle ağız bakımı yapmayı aksatabiliyor. Bundan dolayı öncesinde uygun talimatlarla implant tedavisi görecek kişilerin bilgilendirilmesi elzemdir.” dedi.

İmplant için hastalara evde bakım eğitimi verilmeli

Hastalara evde bakım eğitimi verilirken güvenli ve etkili olmak kaydıyla farklı teknikler önerilebildiğini de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “Öneriler, yapılan implantların tipi, pozisyonu, ağız boşluğundaki yeri, protezin tipi ve boyutuna göre değişiklik gösterilebiliyor. Tek bir hijyen cihazının tüm durumlar için etkili olması söz konusu olmuyor. Hastalara hijyen protokolleri konusunda yardımcı olmak için çok çeşitli fırçalar, diş ipleri ve diğer cihazlar söz konusu. Yapılan sık hatalardan biri de fazla ağız hijyeni cihazı kullanmaya çalışmak. Yapılan çalışmalar çoklu cihaz kullanımının önerilmesinin cesaret ve motivasyon kırıcı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte diş fırçaları ve bazı yardımcı araçlara ek olarak antimikrobiyal gargaraların kombine bir şekilde kullanımı plak oluşumunu azaltır.” diye bilgi verdi.

Manuel mi, elektromekanik fırçalar mı?

Özel bir durum olmadığı sürece genellikle kullanılan ve önerilen fırçaların çoğunun yumuşak naylon kıllardan oluşan fırçalar olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “İdeal fırçalamada, fırça pozisyonu 45 derecelik bir açıyla diş etine bakar şekilde olmalı. Fırça hareketi kısa, yatay düzlemde ileri geri hareketlerini içermeli. Araştırmalarda, implant çevrelerinde elektromekanik fırçaların manuel fırçalara göre daha etkin bir temizlik gösterdiği kaydedilmiştir. Bu elektromekanik fırçaların farklı özelliklere sahip uç çeşitleri mevcuttur. Kişiye ve duruma özel uygun fırça ucu tercih edilebilir.” dedi.

Az aşındırıcı içeren diş macunları tercih edilmeli

“İmplant ve ilişkili protezler için diş macunu tercihinde bulunulurken az aşındırıcı içeren diş macunları tercih edilmelidir.” diyen Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, özellikle leke çıkarıcı ve sigara içenler için satılan diş macunlarından kaçınılması gerektiğini söyledi. Bazı implant protez tiplerinde daha kolay erişim elde etmek için küçük başlıklı arayüz fırçalarının tercih edilebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “Metal implant yüzeyine zarar verebileceğinden ideal olarak bu tür cihazlar plastik kaplı olmalıdır. Arayüz fırçası diş etine masaj yapmak için kullanılır ve bu da kan akışının artmasını ve daha sağlıklı bir doku oluşmasını da sağlar.” dedi.

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Aşırı agresif diş ipi kullanımı implant çevresi yumuşak doku lezyonlarına yol açabilir

Diş ipi kullanımının tartışmalı bir konu olduğunu ve uygun kullanımlarda plak birikimini azaltmak için etkili olabileceğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “Özellikle el becerisi gerektiren bir kullanım şekline sahip olduğu için yanlış veya aşırı agresif diş ipi kullanımı, doku travmasına ve sonuç olarak implant çevresi yumuşak doku lezyonlarına yol açabilir. Diş ipi kullanacak olan bireylerin uygun teknik konusunda doktorundan bilgi alması oldukça önemli.” diye konuştu.

Ağız duşları ulaşımı zor alanları temizlemek için ideal çözümler sunuyor

Ağız duşlarının ulaşımı zor alanları temizlemek için ideal çözümler sunduğunu da ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, “Birçok bilimsel çalışma diş iplerine kıyasla daha etkin sonuçlar ortaya koyduklarını bildirmiştir. Kullanımı daha kolaydır. Bu cihazların da dikkatli kullanımı önemlidir. Aşırı basınçlı kullanmak dişetlerine zarar verebilir. Temel olarak düşük veya orta hızda ucu implant gövdesinin uzun eksenine dik olacak şekilde açılandırılarak kullanılabilir. Diş eti iltihabı gibi durumlarda cihazın içeriğine antimikrobiyal bir irrigasyon maddesi eklemek daha efektif sonuçlar doğurur.” dedi.

Antimikrobiyal gargaralar

Ağız temizliğinde diğer tekniklere ek olarak antimikrobiyal gargaralar kullanılabileceğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, antimikrobiyal ağız yıkama solüsyonlarının bir pamuklu çubukla lokal olarak uygulanabileceğini ya da günde 2 kez gargara olarak kullanılabileceğini de söyledi.