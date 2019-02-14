İ.M.Kayserispor-Göztepe A.Ş maçı biletleri satışa çıktı Spor Toto Süper Lig Letfer Küçükandonyadis Sezonu 22.

Spor Toto Süper Lig Letfer Küçükandonyadis Sezonu 22.hafta karşılaşmasında 17 Şubat 2019 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletleribugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Kadir Has Stadyumunda Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Göztepe A.Ş maçı biletlerine Sarı-Kırmızılı takımın taraftarının yoğun ilgisi bekleniyor.Bugün saat 15.00’de satışa çıkan bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 40 TL

Doğu Alt: 25 TL

Doğu Üst: 20 TL

Kuzey Üst: 15 TL

Kuzey Alt: 15 TL

Misafir Tribünü: 20 TL

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.