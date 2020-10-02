IMF'ten Yunanistan'a uyarı: Borçlarını ödeyemez duruma gelebilir
Yunanistan'ın ekonomik durumu hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini belirtti.
Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, Yunanistan ekonomisine ilişkin 4. Madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları açıklandı.
Koronavirüs şokunun Yunanistan'ın ekonomik toparlanmasını kesintiye uğrattığına işaret edilen açıklamada, Yunanistan'ın ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 7,9 daraldığı belirtildi.
IMF, 2020'de ekonominin yüzde 9,5 küçülebileceğini ve Yunanistan'ın bankacılık sektöründeki geri ödemelerinin sıkıntıya girebileceği belirtilerek, Yunanistan'ın önemli riskler ortaya çıkması durumunda, kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesinin tehlikeye gireceği ve Avrupalı dostlarından daha fazla mali yardım almasına neden olabileceği açıklandı.