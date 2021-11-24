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Ekonomi IMF'den Ukrayna'ya kredi verdi
Ekonomi

IMF'den Ukrayna'ya kredi verdi

Küresel kan emici IMF, Ukrayna'ya 699 milyon dolarlık kredi verdi. Gelişmeyi Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 18:35:00 -
IMF'den Ukrayna'ya kredi verdi

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko Ukrayna'nın stand-by anlaşması kapsamında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 699 milyon dolar kredi aldığını açıkladı.

Şevçenko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, IMF ile stand-by anlaşması kapsamında ikinci kısım olan 699 milyon dolarlık krediyi aldıklarını ifade etti.

IMF Haziran 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için Ukrayna'ya 18 aylık stand-by programı kapsamında 5 milyar dolar kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı.

Ukrayna, anlaşma kapsamında kredinin 2,1 milyar dolarlık ilk kısmını haziranda almıştı.

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