IMF yalanı maya tutmayacak! Tiyatroculara sert tokat

Ekonomiyi hedef alan sözlü saldırılara karşı hükümet tetikte. Hazine Maliye Bakanlığı, bu çerçevede ülkenin sıkıntılı bir durumda olduğunu; IMF ile görüşmelere başlandığını öne sürerek ekonomiye darbe vurma yarışına giren çevrelere hak ettikleri cevabı verdi.

İftiraya tepki

Bakanlıktan iddiaların hemen ardından yapılan açıklamada, “Türkiye ekonomisi ile ilgili ‘kriz’ beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz” denildi. Açıklamada iddiaların art niyetli olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

“Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin kredi açısından ve teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir sebebi vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.”

Spekülatif süreç atlatıldı

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada ayrıca “Ülkemiz hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirler ve ortaya konulan stratejiler ile ekonomideki güçlenme devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Bahar geliyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, faiz oranlarının düştüğünün; kurun stabil seyrettiğinin; enflasyonun da beklenenden iyi durumda olduğunun altını çizerek, “Makro göstergelerde güçlü bir dengelenme var. Öncü göstergeler de baharın gelmekte olduğunu müjdeliyor” diye konuştu.