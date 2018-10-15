IMF Başkanı Lagarde uyardı! 'Daha fazlasına hazırlıklı olun'

Uluslararası Para Fonu (IMF)Başkanı Christine Lagarde, daha fazla finansal sıkılaştırma ve küresel ekonomideki ticaret gerginliği kaynaklı dalgalı seyri işaret ederek, politika yapıcıların daha fazla piyasa volatilitesine karşı hazırlanmaları gerektiğini belirtti.



IMF Başkanı, Bloomberg Television'dan Haslinda Amin ile Pazar günü gerçekleştirdiği mülakatta fonun merkez bankacıları ve maliye bakanlarına tavsiyesinin gelecek risklere yönelik parasal ve mali tamponlar oluşturmayı sürdürmeleri yönünde olduğunu söyledi.



“Tamam, rahat bir nefes alalım ve biraz mali tolerans gösterelim ve reformları yavaşlatalım.” demenin zamanı olmadığını vurgulayan Lagarde, ticaret anlaşmazlığına ilişkin “Mesajımız net: Tansiyonu düşür, iletişime ve reforma açık ol.” dedi.