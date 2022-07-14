İmamoğlu tatilden döndü, metrobüsün dumanı tüttü(!)

Beylikdüzü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da metrobüs arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Metro, tramvay gibi toplu ulaşımlarda yürüyen merdiven, asansör çilesi yaşayan, arızalanan İETT otobüslerini itmek zorunda kalan İstanbulluların metrobüs çilesi de bitmiyor. Son olarak bugün Beylikdüzü'nde bir metrobüsten dumanlar yükseldi.

Yangın, akşam saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarındaki metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen metrobüsün Cumhuriyet Durağı yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsü durduran şoför, kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı.

Ekipler dumanları söndürdü

Metrobüsün motor kısmından yükselen dumanlar ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Öte yandan metrobüs güzergahında oluşan yoğunluk ise, yanan metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.