İmam hatipliler hazırlıkta öğrendikleri Japoncayı yerinde deneyimlediler
Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) "Çelebi Programı" ile Japonca öğrenen ve sömestir tatilini Japonya'daki eğitim kampında geçiren imam hatip lisesi öğrencileri, sertifikalarını aldı.
Japonca hazırlık programının uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileri, sömestir tatilini MÜSDAV'ın Çelebi Programı kapsamında Tokyo'da düzenlenen eğitim kampında geçirdi. Kampa katılan 59 lise öğrencisi, 80 saatlik Japonca dil eğitimi aldı, Tokyo sokaklarında Japonca pratiği yaptı ve yerel eğitim kurumlarının yanı sıra kültürel mekanları ziyaret etti. İTO Marmara Anadolu İHL Kurucu Müdürü Mücahit Kıbrıs da okulun “proje İHL” olduğunu, Japonca hazırlık bölümünün 3 yıl önce açıldığını, okulda yabancı dilin konuşulduğu bir atmosfer oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.