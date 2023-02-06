  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İmam hatipliler hazırlıkta öğrendikleri Japoncayı yerinde deneyimlediler
Aktüel

İmam hatipliler hazırlıkta öğrendikleri Japoncayı yerinde deneyimlediler

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) "Çelebi Programı" ile Japonca öğrenen ve sömestir tatilini Japonya'daki eğitim kampında geçiren imam hatip lisesi öğrencileri, sertifikalarını aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:40:00 -
İmam hatipliler hazırlıkta öğrendikleri Japoncayı yerinde deneyimlediler

Japonca hazırlık programının uygulandığı İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileri, sömestir tatilini MÜSDAV'ın Çelebi Programı kapsamında Tokyo'da düzenlenen eğitim kampında geçirdi. Kampa katılan 59 lise öğrencisi, 80 saatlik Japonca dil eğitimi aldı, Tokyo sokaklarında Japonca pratiği yaptı ve yerel eğitim kurumlarının yanı sıra kültürel mekanları ziyaret etti. İTO Marmara Anadolu İHL Kurucu Müdürü Mücahit Kıbrıs da okulun “proje İHL” olduğunu, Japonca hazırlık bölümünün 3 yıl önce açıldığını, okulda yabancı dilin konuşulduğu bir atmosfer oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23