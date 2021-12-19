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Kültür - Sanat İmam Gazali’nin İran’daki metruk mezar yeri sahip çıkılmayı bekliyor
Kültür - Sanat

İmam Gazali’nin İran’daki metruk mezar yeri sahip çıkılmayı bekliyor

İslam dünyasının büyük alimlerinden İmam Gazali’nin 1995’te bulunan mezar yeri, aradan 26 yıl geçmesine rağmen onarılmadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:25:00 -
İmam Gazali’nin İran’daki metruk mezar yeri sahip çıkılmayı bekliyor

Doğu ve Batı dünyasında tartışılan ve kitapları hâlâ büyük ilgi gören Gazali’nin mezarının bulunduğu yerdeki bakımsızlık ve ilgisizlik sevenlerini üzüyor. Büyük İslam alimi Gazali vefatının 910. yılında yâd edilirken, İran’ın tarihi Tus şehrinde mezar yeri kaderine terk edilmiş durumda. Gazali’nin Tus şehrindeki mezarını ziyaret edenler, kabrin bulunduğu alanın restore edilmesini ve buraya bir anıt mezarı yapılmasını istiyor.

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