İmam Altınbaş kimdir?
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İmam Altınbaş kimdir?
1965 Gaziantep doğumlu. Evli ve 2 çocuk babası. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı. İMMİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili. TOBB’da Kuyumculuk Sektör Meclisi Başkan Vekilliği, İSO’da Meclis Üyeliği ve TOBB Delegeli bulunmakta.