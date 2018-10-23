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İltihaplı romatizmaya ne yapmalı?

Uygun bir diyet eklem iltihabı ile mücadelede önemli etkileri olabilir.

23 Ekim 2018 Salı 19:31
İltihaplı romatizmaya ne yapmalı?


Bazı gıdalar iltihaplı romatizmanın etkisinin artmasına ya da azalmasına yol açabilir. Bu gıdaları belirlemek, hastaların eklem ağrılarını yönetebilmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda tedavi amacıyla kullanılan it üzümü gibi alternatif bitkilerin, sizdeki etkisini test edin. Ayrıca tükettiğiniz bazı tahıl ürünleri ağrılarınızda artışa sebep olabilir. Bu tip gıdaları belirleyerek daha az tüketmeniz, daha az ağrı hissetmenize yardımcı olacaktır.

Masaj

Her türlü romatizmal durumda, ilaç ve ameliyat yerine masaj yapmak, etkili bir alternatif olabilir. Birçok araştırmacı, romatizma ve benzeri hastalıklara karşı masaj tedavisinin son derece yararlı olabildiğini belirtiyor.

Stres, iltihaplı romatizma gelişiminde önemli bir faktördür. Huzur, dua, ibadet stres düzeyinizi düşürerek, bu hastalıkla mücadelenize yardımcı olur ve şiddetlenmesini engeller.

İltihaplı romatizmal rahatsızlıklar yaşayan kişiler, balık yağının iyileştirici etkisinden yararlanabilir. Balık yağı zihni açmak ve genel fiziksel işlevi arttırmak konusunda da yardımcı olabilir.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:31
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