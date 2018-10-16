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İller Bankası 5 ildeki 37 gayrimenkulü satıyor

İller Bankası, mülkiyetinde bulunan 37 adet gayrimenkulü, 1 milyar 102 milyon 969 bin liralık toplam satış bedeliyle satışa çıkardı.

16 Ekim 2018 Salı 10:54
İller Bankası 5 ildeki 37 gayrimenkulü satıyor

Özelleştirme İdaresi, Mili Emlak ve TOKİ’den sonra yerel yönetimleri fonlayan İller Bankası, mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri satışa çıkardı. 37 adet gayrimenkulün toplam satış bedelleri 1 milyar 102 milyon 969 bin lira olarak belirlendi. İhale konusu taşınmazlar; Ankara, İstanbul, Elazığ, Gaziantep ve Trabzon’da bulunuyor. Gayrimenkullerin en değerlisi 234 milyon lira bedel ile Ankara ‘Gölbaşı ilçesinde bulunuyor.  Gayrimenkuller 28 Aralık 2018 tarihine kadar aynı koşullarla açık satışta kalırken, taşınmazlar için teklifler en geç 1 Kasım 2018 günü saat 14:00’e kadar alınacak. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim uygulanan ihalede, vadeli satışta ise yüzde 25 peşinat alınıp 24 ay taksit imkânı sunuluyor. Satış kapsamında faiz oranı ise altı aylık Yİ-ÜFE artış oranı olacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:54
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Elazığ
  5. Ankara
  6. Özelleştirme İdaresi
  7. Mili Emlak
  8. TOKİ
  9. İller Bankası
  10. açık satış
  11. Yİ-ÜFE

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