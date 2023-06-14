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Aktüel İlkokullu minikler ihtiyaç sahipleri için mahsuller yetiştiriyor
Aktüel

İlkokullu minikler ihtiyaç sahipleri için mahsuller yetiştiriyor

Yeniakit Publisher
2023-06-14 21:48:00 -
İlkokullu minikler ihtiyaç sahipleri için mahsuller yetiştiriyor

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde depolanan yağmur sularıyla hobi bahçelerini sulayan ilkokul öğrencileri, yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Yeni Mahalle’deki Osman Salihoğlu İlkokulunun çatısına güneş panelleri de kurularak okulun enerji ihtiyacının yarısı giderildi.

Okul müdürü Yusuf Karaca proje kapsamında bu yıl tüm eksikliklerin tamamlandığını, şu anda tasarruf aşamasında olduklarını anlattı.

Karaca, “Mevsimine göre değişiyor, yaz aylarında bu oran daha da artacak. Mayıs ayı faturamız normalde 4 bin 500 lirayken şu an 2 bin 300 liraya düşmüş durumda” diye konuştu. Öğrencilerin bahçede karalahana, patates, yeşil soğan, nohut, bezelye ve domates yetiştirdiklerini anlatan Karaca, elde edilen mahsullerin ihtiyaç sahibi ailelere ve okul etkinliklerinde dağıtıldığını söyledi.

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