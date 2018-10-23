'İlk yardım için' olmazsa olmazınızı unutmayın

Hemen hemen herkes bir kere bile olsun ilk yardım kutusunu bir diğer deyişle ecza dolabını kullanma ihtiyacı duyar. Evde ve yolculukta kullanıma elverişli olması için kutuyu veya çantayı hazırlamaya zaman ayırın. Bunlar basit ya da kapsamlı olabilir. Neye ihtiyacınız olduğu, tıbbi eğitiminize ve profesyonel sağlık yardımına yakınlık veya uzaklığınıza bağlıdır.

Ecza dolabı için evde en elverişli yer mutfak ve banyodur. Aile ferdlerinin en fazla vakit geçirdiği yerlerden olması dolayısıyla mutfakta hemen el altında ecza dolabı bulundurmak en iyisidir. Fakat banyonuzda eğer fazla nem, rutubet olmuyorsa ve şıklığa da önem veriyorsanız, banyo aynasının arkası en iyisidir.

Peki bir ev ecza dolabında neler bulunmalı?

Yapışkan bant

Anestezik sprey veya losyon: Kaşıntılı döküntüler ve böcek ısırıkları için.

10 cm x 10 cm steril gazlı pedler: Yaraları kapamak ve temizlemek için, yumuşak göz bantı olarak kullanmak için.

2 cm, 7 cm ve 10 cm'lik elastik sargı bezi: Burkulmuş veya ezilmiş eklemleri sarmak, yaralara gazlı bez sarmak, kırık tahtalarını sarmak için.

Yapıştırıcı bandajlar (her boy)

Oral antihistaminler-diphenhidramin, orloratadin: Alerjik reaksiyonlar, kaşıntılı döküntüler için. Topikal antihistamin kremlerden kaçının çünkü bunlar bazı insanlarda döküntüyü kötüleştirebilir.

Muayene eldivenleri: Enfeksiyondan korunmak için. Bunlar, suyla doldurulup dondurulurlarsa buz torbasına da dönüştürülebilir.

Polisporin antibiyotik krem: Basit yaralara uygulamak için.

Yapışkan olmayan pedler: Yaraları ve yanıkları kapamak için.

Kardiyopulmoner resüsitasyon için cep maskesi.

Yeniden kapanabilir fırın torbası: Kirlenmiş malzemeler için, buz torbası da olabilir.

Çengelli iğne (büyük ve küçük): Kıymık çıkarmak ve üçgen bandaj askısını tutturmak için gerekebilir..

Makas

Üçgen bandaj: Askı, havlu, turnike olarak kullanmak için..

Cımbız: kıymık veya iğne veya kene çıkarmak için.

Yola gidiyor da olabilirsiniz

Lütfen "Bana/bize bi'şi olmaz!" zihniyetinden kurtulun. Mutlaka bir seyahat için değil ama eğer arabanız varsa orada daima bulundurmanız gereken ilk yardım malzemelerini baştan savmayın. Görüyorsunuz hergün sayısız kaza oluyor. Şunlar size de lazım olabilir:

Yapışkan bant

10 cm x 10 cm steril gazlı ped

Antasit: Hazımsızlık için.

İshal giderici.

Antihistamin krem

Antiseptik sabun: Yaraları ve elleri temizlemek için.

Aspirin: Hafif ağrı, kalp krizi için

Her boy yapışkan bandajlar.

Diphenhidramin veya loratadin: Oral antihistamin.

İlk yardımla ilgili bir kitap.

Çakmak: aletleri sterilize etmek ve yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde ateş yakmak için. Meselâ, ısınmak ve yardıma çağırmak maksadıyla sinyal vermek için..

Öksürük ilacı

Muayene eldivenleri

Küçük el feneri

Haşere ilacı

Çok işlevli çakı

Moleskin bantlar: Kabarcıklara veya duyarlı noktalara yapıştırmak için

Nasal sprey dekonjestan: Soğuk algınlığı veya alerjilerden kaynaklanan burun tıkanıkları için.

Yapışkan olmayan yara pedleri.

Polisporin antibiyotik merhem.

Oral dekonjestan

Kişisel ilaçlar ve malzemeler.

En az 60 dakikalık süresi olan ve bitim tarihi yakın olmayan telefon kartı ve en az 10 bozuk parayla acil bir durumda ulaşılacak önemli insanların listesi..

Plastik yeniden kapanabilir torbalar.

Kardiyopulmoner resüsitasyon için cep maskesi

Büyük küçük çengelli iğneler.

Makas

Güneş kremi

Termometre

Cımbız