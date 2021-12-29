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Ekonomi İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere ödemeler bu gece
Ekonomi

İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere ödemeler bu gece

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin toplamı olan 1950 TL'nin 29 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 08:13:00 -
İlk defa kredi ve burs alacak öğrencilere ödemeler bu gece

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrencilere müjde verdi.

"Bu gece hesaplarınızda olacak"

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

3 aylık ödeme yapılacak

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti. Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasına göre ödeme yapılacak

Bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 29-31 Aralık'ta TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını dile getirdi. Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

2022 yılında burs ve krediler ne kadar olacak?

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.

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