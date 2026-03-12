  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini hayata geçirdik Siyonist kuşatma ancak İslam Birliği ile dağılır! Kader bizi tek yumruk olmaya zorluyor Trump'tan İran açıklaması: Henüz bitirmedik İsrail saldırılarında 12 kişi öldü! Lübnan’da yine kan aktı İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak" Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü Uluslararası hukuk paspas edildi! Paris'te kritik zirve: "Masada sadece kirli çıkarlar var" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz
Dünya İlk Covid vakasının üzerinden 6 yıl geçti!
Dünya

İlk Covid vakasının üzerinden 6 yıl geçti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İlk Covid vakasının üzerinden 6 yıl geçti!

Covid-19 salgınının Türkiye’de tespit edilen ilk vakası, Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020’de kamuoyuna duyuruldu. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü salgını “küresel pandemi” ilan etmişti.

Covid-19 salgınının Türkiye’de tespit edilen ilk vakası, Fahrettin Koca tarafından 11 Mart 2020’de kamuoyuna duyuruldu. Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü salgını “küresel pandemi” ilan etmişti.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan Covid-19, kısa sürede dünya geneline yayılarak küresel bir sağlık krizine dönüştü. Türkiye’de virüsün tespit edilen ilk vakası ise 11 Mart 2020’de açıklandı.

Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de ilk coronavirus vakasının görüldüğünü duyurmuştu.

Kameraların karşısına geçen Bakan Koca, “Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum.” sözleriyle Türkiye’de ilk vakanın Avrupa kaynaklı bir erkekte tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuruda bulunan vatandaşın tanısının araştırılması sonucu teşhisin konulduğu ve vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Koca, vatandaşın izole edildiğini açıkladı.

 

Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, Cenevre’de toplanmış ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Covid-19’u “küresel pandemi” olarak ilan etmişti.

Salgının yayılmasının ardından Türkiye’de çeşitli tedbirler uygulanmış, dönem dönem sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti. Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar maske ve eldiven kullanarak önlem almaya başlamıştı.

Salgın döneminde özellikle yaşlı nüfusun korunmasına yönelik çalışmalar da yürütüldü. Öte yandan yurt dışından gelen yolcular da sıkı sağlık kontrollerinden geçirildi. Özellikle İstanbul Havalimanı’na gelen yolcular, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu termal kameralarla taranarak kontrol altına alınmıştı.

Kamu kurumları başta olmak üzere çalışma alanlarında aşı olma zorunluluğu getirildi. İki yıl boyunca Covid-19 virüsüyle ciddi bir mücadele sergilendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23