İlk 10 ekonomiden biri olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomide başarılı grafik ortaya koyduğunu anlattı. Erdoğan, ülkenin tedarikçi konumunu koruduğunu hatta güçlendirdiğini kaydederek, “ihracatçılarımızın akıncı gibi bayrağımızı yeni yerlere taşımamaları için bir neden yok” diye konuştu.

Gerekli adımlar atılıyor

Erdoğan, ihracatı daha da arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. “İhracat rekorları art arda geliyor. İhracat rekorlarını devamlı kılacak hamlelerde bulunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin zorluklar karşısında pes etmeyen çelikten iradesine şahit oluyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimiz ‘İman varsa imkân da vardır’ diyerek önlerine çıkan bentleri yıka yıka hedeflerine doğru yürüyor. Öyle ki 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin bile okunmadığı pek çok alanda şirketlerimiz çok iyi bir konuma ulaşmıştır. Savunma sanayiinde ülkemiz şampiyonlar ligine yükselmiştir. 20 yıl gibi kısa sürede çok büyük başarı hikâyesi yazmıştır. 2002’de savunma sanayiinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken 2022’de bin 600’ü geçmiştir. 2002’de savunma projesi 62 iken 2022’de 750’yi aşmıştır. Proje bütçesi 5.5 milyar dolardan 75 milyar dolara gelmiştir.”

Kontak kapatmadık

“Pandemi döneminde birçok yerde üretimin durma noktasına gelirken biz ekonomide kontak kapatmadık. Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz mega projelerimiz dahil yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “O dönemde şirketlere teşvik verdik. Zor günlerinde devletin desteğini hisseden firmalar çalışarak, üreterek krizi fırsata çevirme yolunda gerçekten takdire şayan başarı yakaladılar. İhracattan büyüme ve istihdamda bunun müspet yansımalarını gördük görüyoruz. Salgına rağmen ekonomik büyümesini sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl 11.4 büyümeyle G20’de lider olduk. Birilerinin iddia ettiği gibi tüketerek değil, üreterek başardık. Avrupası ve ABD’si dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize yaklaşıyor.

Mani yok

Bugün atacağımız adımların neticelerini gelecekte göreceğiz. Biz başkalarının eksik ve hatalarına değil, her zaman kendimize odaklandık. Kendimizi geliştirmeye çalıştık. Doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Meyve veren ağacı taşlamaya çalışan zihniyet karşımızda yer aldı. ‘Yapamazsınız’ dediler. Ama biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, boyun eğmedik. Unutmayın ‘İnanç tekeden bile süt çıkarır’’ inancıyla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ettik. İşte 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyada ilk 3 taneden bir tanesi. Şimdiye kadar başardıklarımızı gelecekteki başarılarımızın öncüsü olarak görüp yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. İnovatif ürünlerle dünya pazarlarında boy gösteren ülke olmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Üretim zenginliği, kalite altyapısı, insan kaynağı dünyanın her yerine ihracat kaynağı gibi pek çok avantaja sahibiz.”

Dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli geliri 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara yükselttiklerinin altını çizdi. Erdoğan, şunları dile getirdi: “Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11’inci, Avrupa’nın 4’üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık. Ülkemiz gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bakımından son 20 yılda reel olarak yüzde 172 ve dolar bazında yüzde 237 büyüme elde etti. Yılda ortalama yüzde 5.5 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2021’de bu oranı yüzde 11’e ulaştırdı. İnşallah enflasyonu kontrol altına alarak ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmeyi sürdüreceğiz. Ticarette ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, 250 milyar doların üzerine çıkarırken dünyada 228 ülke ve bölgeye yaygınlaştırdık. Dış ticaret hacmimizi de 500 milyar dolara taşıdık. Bin yıldır milletimizin bel kemiği olarak gördüğümüz esnaf ve sanatkârlarımızı tüm imkânlarla destekleyip güçlendirdik.”

Üretim merkezi olacağız

Erdoğan, yüksek katma değerli ve geniş pazarlı üretim alanlarını destekleyecekleri taahhüdünde bulundu. Erdoğan, “Türkiye’yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz” sözü verdi. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: “Zor dönemden geçen, enerji ve gıda sıkıntısı çeken ülkelerden ayrışmış durumdayız. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütecek Türkiye Ekonomi Programı’nı da verimlilik üzerine bina ediyoruz. Kendimiz ve dünya için hayati öneme sahip alanlarda üretimi ve ihracatı arttıracak, yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetleri, verimlilik ilkeleriyle daha da geliştireceğiz.”

Erdoğan, yerinde kararlar alıp icraatlar ortaya koyarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayacaklarını bildirdi. Erdoğan, “Çağı yakalamaya çalışan ülkeden, çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içindeyiz. Bunun için dijital teknolojiler alanında ülkemizi, metaverseten blokzincire kadar her alanda en üst seviyeye getireceğiz. E-Devlet’i yaygınlaştıran, orta ve yüksek teknolojiye dayalı üretimini hızla geliştiren ülke olarak küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız” dedi.