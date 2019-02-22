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İletişim kursunu bitiren muhtarlara sertifikaları verildi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği ile Merkez Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Sosyal Hayatta İletişim Kursunu başarıyla bitiren 63 muhtara sertifikaları verildi.

22 Şubat 2019 Cuma 17:48
İletişim kursunu bitiren muhtarlara sertifikaları verildi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği ile Merkez Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Sosyal Hayatta İletişim Kursunu başarıyla bitiren 63 muhtara sertifikaları verildi.


Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği ile Kastamonu Halk Eğitim Merkezi tarafından muhtarlara yönelik Sosyal Hayatta İletişim Kursu düzenlendi. Kursu başarıyla bitiren muhtarlara ise sertifikaları verildi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği’nde gerçekleştirilen sertifika törenine Vali Yaşar Karadeniz, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, MHP Belediye Başkan Adayı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.


Programda konuşan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, “Eğitimin yaşı yoktur. Bu eğitimden çok faydalandık. 31 Mart seçimlerinden sonra tüm muhtarlarımıza Valilik bünyesinde bu eğitim şart olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz” dedi.


Vali Yaşar Karadeniz ise, “Biz eğitim konusunda çalışmalar düşünüyoruz. Yeni seçilecek olan muhtarlarımıza, İl Genel Meclisi üyelerine, Belediye Meclisi üyelerine, Belediye Başkanlarına genel mevzuatlarla ilgili, Kastamonu’nun hedeflerle ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapmak gibi çalışmamız var. Şu anda içeriğini belirliyoruz. Demokrasi tecelli ettikten sonra o görev bize düşecek” diye konuştu.


Konuşmaların ardından iletişim programını başarıyla bitiren muhtarlara sertifikaları verildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:48
  1. doğa

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