İletişim Başkanı Duran'dan SAHA 2026 değerlendirmesi: Kendi destanını yazıyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin savunma sanayisinde katettiği mesafeyi "kendi destanını yazan bir ülke" sözleriyle tanımladı. SAHA 2026 kapsamında konuşan Duran; KAAN’dan TCG Anadolu’ya, İHA’lardan siber savunma sistemlerine kadar uzanan başarı zincirinin küresel dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

Türkiye, savunma sanayisindeki yerli ve milli hamleleriyle dünyada parmakla gösterilen bir teknoloji üssü haline geldi. İletişim Başkanı Duran, geçmişte ambargolarla dize getirilmek istenen Türkiye’nin, bugün kendi projeleriyle dünyaya meydan okuduğunu belirtti.

Duran, Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımlarına ilişkin, "Dün ambargolarla durdurulmak istenen ülkemiz; bugün KAAN’dan TCG Anadolu’ya, İHA’lardan siber savunma sistemlerine kadar her alanda kendi destanını yazıyor" dedi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Türkiye'nin ulaştığı teknolojik seviyeyi değerlendirdi.

“KÜRESEL DENGELERİ BELİRLEYEN BİR ETKİ”

Türkiye'nin "Güçlü Lider, Güçlü Türkiye" vizyonuyla savunma sanayisinin her alanında büyük bir gelişim sergilediğini belirten Duran, ulaşılan başarının SAHA 2026 ile tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini vurguladı.

Duran, savunma sanayisindeki yerlileşme hamlesinin diplomatik alandaki yansımalarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu;

Sadece üretim kapasitemizi değil, küresel dengeleri belirleyen diplomatik etkimizi de artırıyoruz. Liderin vizyonu, milletin gücü, tam bağımsız Türkiye’nin yolu açık olsun.

“TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HAYALİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisindeki kararlı duruşuna ve çizdiği vizyona işaret eden Duran, Türkiye'nin bu yoldaki yürüyüşünün aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok." sözlerini hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edileceği mesajını verdi.

Duran, Türkiye'nin milli projeleri olan KAAN, TCG Anadolu ve İHA sistemlerinin, geçmişteki ambargo girişimlerine verilen en güçlü yanıt olduğu vurguladı.

