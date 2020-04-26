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Gündem

İletişim Başkanı Altun son rakamı açıkladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık" dedi.

2020-04-26 01:29:00 -
İletişim Başkanı Altun son rakamı açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.

 

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