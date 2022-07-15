İlave istihdam için güçlü teşvik

Üretimde ve ihracatta atılımı devam ettirmek için elinden geleni yapan ekonomi yönetimince istihdamı yukarı taşımak adına da önemli adımlar atılacak.

Önemli imkân

2022’de bin 25 liradan başlayan 7 bin 693 lirayı bulan sosyal güvenlik primi işveren payı devlet tarafından ödenecek. İstihdam edilen her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren payının tamamı (bin 25 lira) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. İlave istihdam için teşvik miktarı sektöre göre belirlenecek.

İmalat ve bilişim sektörlerinde 31 Aralık tarihine kadar işe alınacak her bir sigortalının 13 bin 344 liraya kadarki prime esas kazanç tutarı için bin 876 lira ila 5 bin 4 lira destek sağlanacak. Diğer sektörlerde bu tutar bin 876 lira olacak.

Destek süresi 2022 sonuna kadar istihdam edilen her bir sigortalı için 12 ay olacak. Ancak istihdam edilen sigortalının 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın yahut engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacak.

Faydalanma süresi 54 ay

Öbür yandan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), genç ve kadın istihdamını arttırmak için 54 aya kadar prim teşviki verecek. 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektörün prime esas kazanç üst sınırına kadarki işveren payı İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanacak. Bu kapsamda verilecek destek bin 25 lira ila 7 bin 693 lira olacak. Teşvikten faydalanabilmek için kişinin son 6 aydır işsiz olması gerekiyor.

Faydalanma süresi ise 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverene 24-54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam edene 12-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverene 6-30 ay olacak.

Çalışırken mesleki yeterlilik belgesi alanları veya yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverene de 12 ay süreyle destek sağlanacak. İŞKUR’a kayıtlı olunması durumunda destek süresi 6 ay daha uzatılabiliyor.

Girişimcilere büyük destek

Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), genç girişimci teşviki kapsamında işini kuran 275 bini aşkın kişiye 2.1 milyar lira sigorta prim yardımı yapıldı. SGK aracılığıyla işverene geçen yıl 50 milyar liraya yakın prim teşviki verildi.

Teşvikten yararlanan iş yeri sayısı 1 milyon 820 bine dayandı. Bağ-Kur kapsamında ilk defa sigortalı olan genç girişimcilerin sigorta primleri 12 ay boyunca devlet tarafından ödeniyor. Girişimcilerin teşvikten istifade edebilmeleri için 18-29 yaş aralığında ve sigortalı olmaları gerekiyor.

Teşvik alanların brüt asgari ücretin yüzde 34.5’i oranındaki 4B sigorta primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda aylık bin 234 lira ödeniyor.