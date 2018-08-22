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İlaca zam yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki yaşanan hareketlerin sağlık açısından vatandaşı tedirgin etmemesini belirterek, ilaç temininde ve fiyatlandırmasında sorun yaşanmayacağını ve fiyatlara yansıma olmayacağını söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:25
İlaca zam yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak ilaç temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır” dedi.

Koca, yaptığı açıklamada, dövizdeki hareketlilik ve ilaç fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin şu an zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Koca, eş değeri olmayan ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Koca, “Euro bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an, depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz” diye konuştu.

YERLİ İLAÇ ÖNEMLİ

Bakan Koca, bu süreçte özellikle hekimlerin ve vatandaşların eş değer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını isteyerek, “Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların tercih edilmesi önemli” ifadelerini kullandı.

İlaç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin olarak da Koca, “İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:25
  1. Sağlık Bakanlığı
  2. Fahrettin Koca

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