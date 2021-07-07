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Aktüel İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı! 112 Acil Servis ekibine saldırı
Aktüel

İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı! 112 Acil Servis ekibine saldırı

Trabzon-Sürmene'deki bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibine sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 20:24:00 -
İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı! 112 Acil Servis ekibine saldırı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibine sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ihbar üzerine en kısa zamanda Sürmene ilçesindeki vakaya müdahale etmeye çalışan 112 ekibine ve ambulansa saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Ambulansa zarar verildiği, görevlilere sözlü ve fiili müdahale edildiği ve vakaya müdahil olmalarının engellendiği aktarılan açıklamada, "Ekibimiz oradan kaçarak kurtulabilmiştir. Bu saldırıyı yapan kişileri şiddetle kınıyor ve adli mercilerin bu kişiler için en ağır yaptırımı uygulayacaklarına inanıyoruz. Bu tür olayların olmaması en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Ambulans ekibinin, bir kalp krizi vakasına müdahale etmeye gittiğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"Sürmene'deki ambulansımız başka bir görevde olduğu için Of'tan başka bir ambulans sevk ediliyor. Arkadaşlarımız da en kısa sürede olay yerine ulaşıyor. Geç kalınan bir durum yok. Ancak daha ambulanstan inmeden, saldırı başlıyor. Vakaya müdahil olunamıyor. Vaka vefat ediyor. Sonra arkadaşlarımız oradan uzaklaşıyorlar ve başka bir ambulans polis nezaretinde gidiyor."

Ekipte 4 görevlinin yer aldığını dile getiren Usta, "Bir erkek şoför ve 3 kadın personelimiz var. Hatta arkadaşlarımızdan birisi stajyer ve bugün göreve başlıyor. Daha ilk günden böyle bir olay yaşıyor. Darp var, sözlü saldırı var. Sopayla saldırmışlar. Arkadaşlarımızın durumu iyi ancak travma yaşadılar. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık inceliyor." dedi.

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