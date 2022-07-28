İkinci el otomobilde ÖTV beklentisi! Fiyatlar düşmeye başladı

Araç sahipleri beklenen ÖTV indirimi sonrası araçlarını daha düşük fiyata satmamak için araçlarını piyasa fiyatının altına düşürmeye başladı.

"ÖTV'de düzenleme yapılacak" söylentisi sonrası ikinci el araçlara indirim olarak yansıdı. İkinci el otomobil fiyatlarda gözle görülür düşüş yaşandı.

ÖTV düzenlemesi indirim getirdi

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim sinyali bile ikinci elde fiyatları aşağı çekmeye yetti. 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırılabilmesi ya da sıfıra indirebilmesi yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti.

Fiyatlar düşmeye başladı

Yenişafak'ın haberine göre; olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı. İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.

Vatandaşların beklentileri

Fiyatlardaki düşüşün sürmesi beklenirken, vatandaşlar yapılacak düzenlemenin tutması ve fırsatçıların önünün kesilmesi için bazı kısıtlamaların da beraberinde getirilmesini istiyor. Söz konusu beklentide 3 ana başlık öne çıkıyor:

Otomobil bayileri ikinci el satışı yapmasın: Döviz kurunun hareketliliğini fırsata çeviren bazı bayiler, beklettiği otomobilleri kendi ikinci el şirketine satıp, plakayı taktıktan sonra yine piyasa fiyatının üstünde vitrine koyuyor. Bu da ikinci el araba fiyatlarının, "bulunamayan sıfırdan" pahalıya satılmasını beraberinde getiriyor.

Bayilerin galericilere sıfır km otomobil satışı yasaklansın: Mevcut durum, plakası takılmış ikinci el otomobilin bayideki liste fiyatından 80-100 bin lira daha pahalıya satılmasına ve fiyatların sürekli yükselmesine neden oluyor. Tüketiciler, otomobil piyasasındaki fiyat şişkinliğinin önlenmesi için bunun mutlaka yapılması gerektiği görüşünde.

Aksesuar dayatması vatandaşa ekstra maliyet çıkartıyor: Sıfır km araç almak isteyen vatandaşa, "otomobil dışında faturalandırılan" ve 30-40 bin lira farka neden olan aksesuar paketi dayatılmasın.

Araba satışında büyük hile

Öte yandan kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara açıklık getiren TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde 'doğru bilinen yanlışlar' haline geldiğinin altını çizdi. Erdem, "Karşı tarafın hasarı TRAMER'e yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Para almak için...

Satılan araçtan daha yüksek kâr elde etmek için en sık başvurulan 'kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut' söylemine açıklık getiren Erdem, "Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gönderilir. Servisteyken bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi 'kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir?' gibi birçok hususu göz önünde bulundurarak tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil" diye konuştu.

Her araca ayrı kayıt

En sık başvurulan yalan beyanlardan biri olan 'karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş' konusuna da değinen Erdem, böyle bir durumun da sistemsel olarak mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez."

Şasiden sorgulayın

Tramer kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini ifade eden Erdem, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri ve hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını belirtti. Erdem, bu gibi durumlara karşı bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmasını tavsiye etti.