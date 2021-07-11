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Aktüel İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:18:00 -
İki otomobil birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Galender Şimşek idaresindeki 06 KVY 97 plakalı otomobil, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20. kilometresinde eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın kullandığı 02 HV 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler yara almazken, otomobillerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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