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Aktüel İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var
Aktüel

İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:19:00 -
İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var

Tuğba Özkan yönetimindeki 80 ABZ 175 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Cemel beldesi kavşağında, Ayşe Nur Yılmaz'ın (24) kullandığı 58 ACJ 445 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda bulunan Zeynep Özkan (41), Fatma Özkan (43), Ömer Arif Kılıç (68), Tuğba (45), Dilara Habibe (8) ve Selma Kelkit (6) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Özkan ve Ömer Arif Kılıç, Sivas'a sevk edildi.

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