İki otomobil birbirine girdi... Çok sayıda yaralı var
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı.
Tuğba Özkan yönetimindeki 80 ABZ 175 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Cemel beldesi kavşağında, Ayşe Nur Yılmaz'ın (24) kullandığı 58 ACJ 445 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda bulunan Zeynep Özkan (41), Fatma Özkan (43), Ömer Arif Kılıç (68), Tuğba (45), Dilara Habibe (8) ve Selma Kelkit (6) yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Özkan ve Ömer Arif Kılıç, Sivas'a sevk edildi.