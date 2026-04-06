İki gündür haber alınamayan yaşlı adamın evinde uyuduğu ortaya çıktı
Elazığ'da iki gündür haber alınamayan 91 yaşındaki adam için seferler olan ekipler, vatandaşı evinde uyurken buldu.
Elazığ’daki Doğukent Mahallesi Itri Caddesi'ndeki 5 katlı binada yaşayan 91 yaşındaki M.F.Y.'den haber alamayan yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan yaşlı adamın kontrolleri sağlık ekipleri tarafından yapılırken, M.F.Y.'nin evde uyuduğu öğrenildi.