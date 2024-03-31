İki dönemdir AK Parti'nin yönetimindeydi! Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Kemal Yazıcıoğlu o ili kazandı
İki dönemdir AK Parti'nin elinde olan Tokat'ta belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı.
1920 yılında il olan Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını ilk kez bir MHP'li aday kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. Resmi sonuçları beklemeden caddelere çıkan MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
Tokat'ta AK Parti adayı Eyüp Eroğlu iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu.
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