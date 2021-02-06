İki aile arasındaki 'kaçak kazı' kavgası çok sayıda ölü ve yaralılar var

Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Sincik ilçesi Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmış, 5 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Jandarmaya kimin ihbarda bulunduğuyla ilgili birbirini suçlayan iki aile Tarihi Cendere Köprüsü yakınlarında bulunan Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü mevkiinde karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada Mehmet Göğüs, İbrahim Göğüs, İbrahim Göğüs, Yusuf Göğüs, Mehmet Gözel ve Mustafa Gözel hayatını kaybetmiş 4 kişi ise yaralanmıştı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayatını kaybettiği belirtilen yaralılardan Yaşar Göğüs'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kavga yerinde ve hastanede güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın gerçekleştiği ilçeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman'ın Kahta-Sincik karayolu Doluca köyü yakınlarında Göğüs ve Gözel aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Çamdere köyünde ikamet ettiği öğrenilen Gözel ve Göğüs aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi öldü. Kavgada Gözel ailesinden Mehmet ve Mustafa Gözel, Göğüs ailesinden ise Mehmet İbrahim, Yusuf ve İbrahim Göğüs hayatını kaybetti. 1'i köy korucusu olmak üzere 4 kişi kavgada yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan bu kavga olayının hemen ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olayın gerçekleştiği yere giderek güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Vali Çuhadar daha sonra hastaneye giderek yaralıların sağlık durumunu sordu. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, olayın ardından yeni olaylar çıkmaması için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, “Sincik-Kahta karayolu üzerinde, Sincik ilçesi Çamdere köyünde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan iki ailemiz arasında yaşanan silahlı kavgada maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 4 yaralımız var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her türlü gerekli önlemler alınmıştır. Yeni olayların vuku bulmaması için jandarma ve polisimiz gerekli önlemi almıştır. Ailelere sağduyu tavsiye ediyor, sükûnete davet ediyorum” dedi.

Jandarma geçtiğimiz hafta ihbar üzerine Çamdere köyünde kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 5 şüpheli suç üstü yakalandı. İki aile jandarmaya kaçak kazıyı yapanları ihbar ettiği ile ilgili birbirini suçladı. Karşılıkla tartışma bugün silahlı kavgaya dönüştü.