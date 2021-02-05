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Aktüel İki aile arasında silahlı kavga... Ölüler var
Aktüel

İki aile arasında silahlı kavga... Ölüler var

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 18:15:00 -
İki aile arasında silahlı kavga... Ölüler var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Çuhadar, yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

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