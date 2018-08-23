İhracatçı nefes alacak

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomi yönetimi, ihracatı arttırmak ve firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak için devrede. Türk Eximbank’ı etkin kılarak firmaları rahatlattıklarını kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kurumun 2017 yılında 39,3 milyar dolarlık destekle ihracatın yüzde 25’ini finanse ettiğini hatırlattı.

YÜZDE 9 ARTIŞ

2018’in ilk 7 ayında Türk Eximbank’ın finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolar seviyesine getirdiğine işaret eden Pekcan, “Bu rakam yıl sonunda 46 milyar dolara ulaşacak” açıklamasını yaptı. Pekcan, yeni uygulamalar ve projelerle ihracatçıların yanında olacaklarının altını çizdi.

HEDEF 11 BİN FİRMA

İhracat kredilerinin yüzde 45’inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı dâhilinde kredilerden yararlanan firma adedini arttıracağız. Şu anda kredilerden yararlanan firmaların yüzde 69’u KOBİ niteliğinde. Bu oranı yukarıya çekeceğiz. Bankanın ihracatçı portföyü 2017’de yüzde 16 arttı. Yıl başından bugüne kadar 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871’e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak.”

Pekcan, ihracatçılara güçlü destek için 2017 ile 2018’de düşük maliyetli dış kaynak ve fon temini çalışmalarının verimli geçtiğini dile getirerek, “Merkez Bankası harici kaynaklar 10 milyar dolara dayandı. Yeni fon kaynaklarının maliyetleri geriledi” dedi.

VADE 5 YIL

İhracatçıların talepleri doğrultusunda işletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla çıkarıldığını aktaran Pekcan, “Böylelikle ihracatçılarımıza nefes aldırıldı” şeklinde konuştu.