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İhracatçı nefes alacak

Hükümet, ihracatçıların önünü açmak için gerekli her adımı atıyor. Bu çerçevede Türk Eximbank’ın firmalara ilk 7 ayda 24,1 milyar dolarlık finansman desteği sunduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, rakamın yıl sonunda 46 milyar doları bulacağını ifade etti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:20
İhracatçı nefes alacak

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomi yönetimi, ihracatı arttırmak ve firmaların krediye erişimini kolaylaştırmak için devrede. Türk Eximbank’ı etkin kılarak firmaları rahatlattıklarını kaydeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kurumun 2017 yılında 39,3 milyar dolarlık destekle ihracatın yüzde 25’ini finanse ettiğini hatırlattı.

YÜZDE 9 ARTIŞ

2018’in ilk 7 ayında Türk Eximbank’ın finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolar seviyesine getirdiğine işaret eden  Pekcan, “Bu rakam yıl sonunda 46 milyar dolara ulaşacak” açıklamasını yaptı. Pekcan, yeni uygulamalar ve projelerle ihracatçıların yanında olacaklarının altını çizdi.  

HEDEF 11 BİN FİRMA 

İhracat kredilerinin yüzde 45’inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

“Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı dâhilinde kredilerden yararlanan firma adedini arttıracağız. Şu anda kredilerden yararlanan firmaların yüzde 69’u KOBİ niteliğinde. Bu oranı yukarıya çekeceğiz. Bankanın ihracatçı portföyü 2017’de yüzde 16 arttı. Yıl başından bugüne kadar 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871’e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak.”

Pekcan, ihracatçılara güçlü destek için 2017 ile 2018’de düşük maliyetli dış kaynak ve fon temini çalışmalarının verimli geçtiğini dile getirerek, “Merkez Bankası harici kaynaklar 10 milyar dolara dayandı. Yeni fon kaynaklarının maliyetleri geriledi” dedi.

VADE 5 YIL

İhracatçıların talepleri doğrultusunda işletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla çıkarıldığını aktaran Pekcan, “Böylelikle ihracatçılarımıza nefes aldırıldı” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:20
  1. Türk Eximbank
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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