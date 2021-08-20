İHH ekipleri Haiti’de

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Orta Amerika ülkesi Haiti’de geçtiğimiz günlerde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 km derinliğinde meydana gelen depremin ardından yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, 6 bin 900 kişi yaralandı ve 30 bin kişi de evsiz kaldı. Kayıpları arama kurtarma çalışması ise halen sürüyor. Deprem sonrasında tropikal fırtına etkisine giren ülke şimdi de sellerle mücadele ediyor. Evleri yıkılan ve çadır bile bulmakta güçlük çeken afetzedeler, derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Üst üste gelen felaketlerin ardından Haiti, uluslararası yardım çağrısında bulundu.



Yardım çağrısının ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. İlk etapta depremden en çok etkilenen Les Cayes şehrindeki depremzede ailelere 550 adet kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu. Ekipler, ailelere ayrıca içme suyu dağıtımında da bulunuyor.

11 yıl önce

Haiti’de 12 Ocak 2010’da da büyük bir deprem meydana gelmiş ve 360 bin kişi hayatını kaybetmişti. İHH ekipleri o dönemde de mağdur Haitilileri yalnız bırakmamış ve sağlık, barınma ve beslenme alanlarında bölgede çalışma gerçekleştirmişti.