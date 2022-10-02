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Aktüel İHH Arama Kurtarma Ekibi Beykoz’da deniz temizliği yaptı
Aktüel

İHH Arama Kurtarma Ekibi Beykoz’da deniz temizliği yaptı

İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Arama Kurtarma Ekibi, 17 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü’nde Beykoz Vapur İskelesi’nde deniz temizliği etkinliği düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 18:34:00 -
İHH Arama Kurtarma Ekibi Beykoz’da deniz temizliği yaptı

İHH İstanbul Arama Kurtarma Birimine bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi bünyesinde gönüllü olarak yer alan profesyonel dalgıçlar, deniz temizliği için Beykoz Vapur İskelesinden dalış gerçekleştirdi. 14 dalgıcın katıldığı temizlik etkinliğinde, botlar da dalgıçlara eşlik etti.

Atıklar sergilendi

17 Eylül Dünya Çevre Temizlik Günü’nde düzenlenen faaliyetle toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunulması amaçlandı.

Beykoz Vapur İskelesi ve Yalıköy Mezarlığı arasındaki katı atıkların toplandığı etkinliğin sonunda dalgıçların su altından topladığı atıklar sahilde sergilendi. Denizden araç direksiyonu, şişe, tekerlek, tabak, sandalye, cep telefonu ve tava gibi çeşitli atıkların toplandığı gözlendi.

“Denizler çöplük değildir”

Dalgıçlar, yaptıkları açıklamada, farkındalık oluşturulması gayesiyle deniz temizliği yapıldığını belirterek, deniz temizliği konusunda daha duyarlı davranılması ve denizlere çöp atılmaması gerektiğinin altını çizdiler.

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