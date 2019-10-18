İhaleyi kapamayan Ekrem İmamoğlu çılgına döndü! 'Sivil itaatsizlik' iması

Göreve geldiği günden bu yana işten çıkarmalar ve yandaşlarını göreve getirmek için yaptığı atamalarla gündemden düşmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘gar’ ihalesini kapamayınca çareyi yine ‘mağdurum’ edebiyatı yapmakta buldu. Barış Pınarı Harekatı süresince ortalıklarda gözükmeyen İmamoğlu harekata ara verilince yine ortaya çıktı.

TCDD’nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi elenince İmamoğlu adeta çılgına döndü. Twitter’dan zehir zemberek bir video yayımlayan İmamoğlu konuyla ilgili olarak, "Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız. Haydarpaşa'nın Sirkeci'nin o alanına bu halk müsaade etmediği sürece hiç kimse giremez." dedi.

İhaleyi alamadı, çılgına döndü

İhale sonucunun açıklanması için verilen 15 günlük sürenin dolduğu bugün, saat 17.00 sıralarında TCDD'de ihale ilgili bir toplantı yapıldığını, bu toplantının kendilerine haber verilmediğini ileri süren İmamoğlu şunları söyledi:

"Pazartesi günü İBB'nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul'da ne kadar katılmak istiyoruz diyen ne kadar avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz. Saatini bildireceğim. Bütün hukukçularımız gidecekler 16 milyon insanın hakkını arayacaklar. Bu çok büyük bir mesele. Hakkımı arayacağım, beni 16 milyon insan bunun için seçti. Onun için hakkımızı arayacağız. Haydarpaşa'nın Sirkeci'nin o alanını bu halk müsaade etmediği sürece hiç kimse giremez."

"Baskıyla sonuç almaya çabalıyor"

İhaleyi kapamayan İmamoğlu’nun ‘mağdur’ edebiyatı yaparak söylediği zehir zemberek bu sözler "halka sokağa çıkma çağrısı" olarak yorumlandı. İmamoğlu’nun istediği olmayınca baskı yapmaya çalışarak sonuç elde etmeye çalışması ise tepkiyle karşılandı.

İBB, ihaleye Medya A.Ş, Kültür A.Ş, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri (İSBAK) A.Ş ve Metro A.Ş şirketleriyle katıldı. Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İBB aylık 100 bin TL teklif sundu.