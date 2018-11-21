"İdeal bir sistem kurmanın çalışmalarını yapıyoruz"





ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yüzme branşının bugününü planladıklarını, ancak esas olarak geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, "Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin potansiyelinin farkındayız. Gelecek başarılar için ideal bir sistem kurmanın çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Başkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporda dün olmadığını ve geleceğe yönelik projeler ürettiklerini dile getirdi.

Geçmişte elde edilen başarıların önemli olduğunu ve bugünlere ışık tuttuğunu vurgulayan Yalçın, "Sporda her zaman geleceğe bakmak lazım. Türkiye, her alanda çok başarılı bir ülke. Bu başarımızı, spor alanında da sürdürmek için çabalamalıyız. Bu, biz başkanların olduğu kadar sporun içinde yer alan herkesin düşünmesi gereken bir konudur. Uluslararası arenada Türk bayrağını göndere çektirmek için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Yalçın, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 4-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcuların 12 yarı final ve 9 final yüzdüğünü hatırlattı.

Başkan Yalçın, şöyle devam etti:

"Şampiyonayı 2 bronz madalyayla tamamladık. Yüzmede söz sahibi ülkelerin arasından sıyrılıp, Türk yüzme tarihimizde kadınlar kategorisinde 2 sporcumuz ilk defa bronz madalya kazandık. Aynı şampiyonada Kadın Bayrak Takımı, hem 4x100 metre serbest hem de 4x100 metre karışık bayrak müsabakasında final yüzerek geçen sene elde ettikleri başarının tesadüf olmadığını göstermiştir. Bilindiği gibi aynı kadromuz, 2017 yılında Dünya Gençler ve Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda tarihimizde ilk defa 4x100 metre karışık bayrak müsabakasında final yüzerek tarihe geçmişti."

Planlı ve hedef odaklı çalışmaları sonucu Avrupa'da yarı final ve final yüzen sporcu sayılarında ve elde edilen madalyalarda artış sağlandığına dikkati çeken Yalçın, "Avrupa'da 2 madalya almamız, geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır. Bu bağlamda, sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlık kapsamında altın, gümüş ve bronz kategorilerine ayrılarak seviyelerine göre Yüzme Federasyonumuz tarafından desteklenmeye başlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.





- "Madalya sayımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"





Başkan Yalçın, madalya odaklı bakmak yerine, sporcu üzerindeki madalya baskısının kaldırılması gerektiğine olan inancını dile getirdi.

Baskının kaldırılmasının kendilerini başarıya götürecek önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"Altyapının her branşta olduğu gibi yüzmede de en önemli unsur olduğuna inanıyorum. Yüzme branşında başarılı bir sporcu yetiştirmek öyle kısa zamanda yapılabilecek bir iş değil. Uzun bir zamana ve ciddi projelere ihtiyacımız var. Bu anlamda en önemli kriterimiz disiplinli ve uluslararası normlarda bilimsel çalışmak olmalıdır. Sporcularımızın, bu prensipler altında bıkmadan çalışacaklarına, gerekiyorsa iki kat daha fazla mesai yapacaklarına inancım tamdır. Biz de zaten böyle bir ekiple beraberiz. Madalya sayımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca ailelerin de başarıya giden yoldaki en önemli etkenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Aile bireyleri de en az sporcularımız kadar özverili olmalı. Bunu da gösterdiklerine inanıyor ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizin potansiyelinin farkındayız. Gelecek başarılar için ideal bir sistem kurmanın çalışmalarını yapıyoruz. Ayrıca bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkürü borç bilirim."