İDDEF'ten İmkansızlıklar İçinde Tedavi Bekleyen Bağımlılara Yardım Eli

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan ve ülkenin uyuşturucu bağımlılarına hizmet veren en büyük hastanesi 1000 yataklı İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi’nde tedavi, ilaç, yiyecek, su, kıyafet, ısıtma ve temizlik gibi birçok temel insani ihtiyaçlardan mahrum şekilde mücadele veren 1300 hastaya yardım elini uzattı. Hastaneden gelen yardım çağrısını yanıtsız bırakmayan İDDEF, ‘İyilik iyileştirir’ sloganıyla kıyafet, kişisel bakım ve hijyen kitleri ile erzak dağıtımında bulundu.

İşgalin sona ermesiyle her yönden toparlanma süreci yaşayan Afganistan’ın temel problemlerinin başında gelen sağlık hizmetlerinin en sıkıntılı yaşandığı yerlerden biri olan ülkenin en büyük hastanelerinden İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi’nden yükselen yardım çığlığını İDDEF duydu. İyilik İyileştirir sloganıyla harekete geçen İDDEF, hayırseverlerin destekleriyle hastaneye yardım ulaştırdı. Hastane bahçesinde düzenlenen ve Afganistan Uyuşturucuyla Mücadele Birim Sorumlusu Mevlevi Hasan Muhammedzai, İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Hastanesi Müdürü Dr. Nuramin Zalmal ve İDDEF yetkililerin katıldığı programda tedavi gören hastalara moral ve motivasyon konuşmaları yapılarak insani yardım malzemeleri dağıtıldı.

Hastane müdürü Zalmal, “Bir yatağı iki bağımlı hastası kardeşimizin paylaştığı, ilaç başta olmak üzere kıyafet, gıda ve yakacak ihtiyacımızın olduğu hastanemize ilk yardım İDDEF tarafından yapıldı. Burada yeni bir hayata başlamak için bekleyen kardeşlerimize destek olan, onlara umut olan ve insanca tedavi görmelerini sağlayan Türkiye’deki hayırsever kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Yarım asırlık işgalin ve yıkımın izlerini silmeye çalışan kadim İslam yurdu Afganistan’ın bağımsızlığını ve kalkınma sürecini 12 şehirde eğitim, kültür, sağlık ve altyapı alanlarında hizmete giren ve girecek olan eserlerimizle desteklerken aynı zamanda insana verdiğimiz değerle ihtiyaç sahibi her mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yardım çağrısına yanıt verdiğimiz ve imkansızlıklar içinde tedavi arayışında olan 1300 kardeşimize temel yaşam malzemeleri ulaştırdık. İyileşmek isteyen kardeşlerimizi iyilikle iyileştirmek gayretiyle ellerinden tutarak topluma kazandırmak için harekete geçtik. Gıda, kıyafet ve yakacak gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde, ayakkabısız, kıyafetsiz, bir deri bir kemik olarak içler acısı halde yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimize umut olmaya çalıştık. Hayırseverlerimizin desteğiyle hastaneye olan yardımlarımızı sürdürerek temiz ve yeni bir hayata başlamak isteyen kardeşlerimizin elinden tutacağız” denildi.