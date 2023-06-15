İDDEF, Kurban Bayramı'nda 4 Milyon Kişiye Ulaşacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 2023 yılı vekalet yoluyla yurtdışı kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 2200 TL, küçükbaş kurbanlıkta ise 2500 TL olarak belirledi. Kurban organizasyonunu "Paylaş Kurbanını Kardeşinle" sloganıyla Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek olan İDDEF, kurban hazırlıklarını tamamlarken bu yıl 100 bin hisse hedefiyle yaklaşık 4 milyon gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmak için yola çıkıyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “14 yıldır hayırsever bağışçılarımızın emanet ettiği kurbanlıkları güven ve hassasiyet içinde İslami usul ve kaidelere göre kesip ülkelerin en ücra köşelerine dahi ulaşarak tek tek teslim etme gayretindeyiz. Bu yıl da ülkelere giden ekiplerimiz ve yıl boyu sahada olan yerel görevlilerimiz ile 47 ülke 309 bölgede kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını gerçekleştirerek eşit şekilde pay edilen etleri ilim tahsil eden medrese öğrencilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek teslim edeceğiz. Yokluk ve yoksulluk yaşayan, kuraklık ve iç savaş nedeniyle zor günler geçiren ülkeler ile beraber bu yıl 100 bin hisse hedefiyle yaklaşık 4 milyon kimseye ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca kurban kesim ve dağıtım yapacağımız bölgelerde yaklaşık 45 bin yetim ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edeceğiz. Yurt dışında kurban kesmek isteyen tüm hayırseverlerimiz binlerce kilometre ötelerde kurban bereketini yaşatabilir, paylaşma ve dayanışma duygularıyla gönül coğrafyamızda kardeşliği pekiştirebilir” ifadelerine yer verildi.

Kurban olma kriterlerini taşıyan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları bayramdan yaklaşık üç ay önce ülkelere giderek hiçbir aracı kurumla çalışmadan titizlikle seçip satın alan, küpeleme ve işaretleme yapan İDDEF, bağışçılarını SMS yoluyla bilgilendiriyor ve kurban kesim videosunu gönderiyor. Geçtiğimiz yıl 84 bin 339 hisse kurbanı 40 ülke 264 bölgede 3 milyon 692 bin mazlum ve muhtaç kimseye ulaştıran İDDEF, bu sene de Kurban Bayramı’nın ikinci günü saat 18:00’a kadar bağışları alıyor.

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Yurtdışı kurban bağışları"www.iddef.org" internet sitesi üzerinden online, hesap numaralarına EFT/Fast/Havale yoluyla, İDDEF genel merkezi veya il ve ilçelerdeki temsilcilikler ziyaret edilerek ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak çağrı merkezindeki görevlilerin yönlendirmesiyle mail order yoluyla yapılabiliyor.