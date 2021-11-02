İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tam ölçülü tarif

İçli köfte malzemeleri | Pek çok yörede yapılan içli köfte, özel günlerde masaların başköşesinde yer alır. Peki, içli köfte nasıl yapılır gerekli malzemeler nelerdir?

İçli köfte tam ölçülü tarif

Malzemeler:

1 çay bardağı irmik

1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağından biraz az un

Tuz

Kırmızı biber

1 su bardağı soğuk su

İç harcı için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gram kıyma

3 adet soğan

Yarım çay kaşığı salça

1 çay bardağı ceviz

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kızartmak için:

Ayçiçek yağ

İçli köfte nasıl yapılır?

Soğanları ince ince doğrayıp tavada sıvı yağ ile kavrulur.

Soğanın üzerine kıymayı ekleyip karıştırın.

Ardından salça ilave edilir. Biraz su eklenip kıymanın pişmesi beklenir.

Son olarak baharat, maydanoz ve ceviz ilave edilip ocağın altı kapatılır.

Bir kasenin içine ince bulgur ve bir bardak soğuk su eklenir.

Bulgur suyu çekince irmik, salça ve baharatlar eklenerek karışım yoğurulur.

Son olarak un eklenerek 5 dakika daha yoğurulur.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve ara ara parmaklar suya batırılarak açılır.

Hamurun içine kıymalı harçtan alınır ve köfte kapatılır.

Arzu ederseniz haşlayarak arzu ederseniz de kızartarak içli köfteyi pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.