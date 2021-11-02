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Kadın - Aile İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tam ölçülü tarif
Kadın - Aile

İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tam ölçülü tarif

İçli köfte gerekli malzemeler | Geleneksel lezzetlerden olan içli köfteyi evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz yeter ki doğru tarife sahip olun. Peki, içli köfte için hangi malzemeler gerekiyor. İçli köfte nasıl yapılır? Kolay içli köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:25:00 -
İçli köfte nasıl yapılır? İçli köfte tam ölçülü tarif

İçli köfte malzemeleri | Pek çok yörede yapılan içli köfte, özel günlerde masaların başköşesinde yer alır. Peki, içli köfte nasıl yapılır gerekli malzemeler nelerdir?

İçli köfte tam ölçülü tarif

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı irmik
  • 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 su bardağından biraz az un
  • Tuz
  • Kırmızı biber
  • 1 su bardağı soğuk su

İç harcı için:

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 300 gram kıyma
  • 3 adet soğan
  • Yarım çay kaşığı salça
  • 1 çay bardağı ceviz
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • Ayçiçek yağ

İçli köfte nasıl yapılır?

Soğanları ince ince doğrayıp tavada sıvı yağ ile kavrulur.

Soğanın üzerine kıymayı ekleyip karıştırın.

Ardından salça ilave edilir. Biraz su eklenip kıymanın pişmesi beklenir.

Son olarak baharat, maydanoz ve ceviz ilave edilip ocağın altı kapatılır.

Bir kasenin içine ince bulgur ve bir bardak soğuk su eklenir.

Bulgur suyu çekince irmik, salça ve baharatlar eklenerek karışım yoğurulur.

Son olarak un eklenerek 5 dakika daha yoğurulur.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır ve ara ara parmaklar suya batırılarak açılır.

Hamurun içine kıymalı harçtan alınır ve köfte kapatılır.

Arzu ederseniz haşlayarak arzu ederseniz de kızartarak içli köfteyi pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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