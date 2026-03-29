  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hasan Turan’dan CHP Genel Başkanına siyasi nezaket dersi! Akit gazetesine hakaret eden Özel’e bakın ne mesaj verdi? İsrail'den Gazetecilere 'Zincirleme' Saldırı: 4 Füze ile Vahşet Pentagon'dan İran'a kara operasyonu hazırlığı iddiası: Hedef Harg Adası ve Hürmüz Boğazı İran'dan Pakistan gemilerine Hürmüz vizesi: Günlük 2 gemi geçecek Mısır'da savaş faturası: Sokaklar karardı, dükkanlar erkenden kapandı! 29 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Saygı Öztürk'ten şaşırtan rüşvet ve yolsuzluk yazısı! CHP'li başkana açılan soruşturmaya üstü kapalı destek İsrail'den Suriye'ye suikast tehdidi: "Ahmed eş-Şara öldürülmeli!" Emin Çölaşan'dan rüşvet operasyonu yazısı! "Bunu yazmaktan utanıyorum ama yazmak zorundayım" ABD'de milyonlarca kişi sokağa çıktı: Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu
Yaşam İçişleri Bakanlığı radar uygulaması nedir?
Yaşam

İçişleri Bakanlığı radar uygulaması nedir?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz
İçişleri Bakanlığı radar uygulaması nedir?

Yola çıkmadan önce hangi güzergahta radar olduğunu öğrenmek artık mümkün... Peki, İçişleri Bakanlığı’nın devreye aldığı yeni sistem nasıl çalışıyor, sürücülere ne gösteriyor?

İçişleri Bakanlığı, şehirler arası yolculuk yapacak sürücüler için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Trafik güvenliğini artırmayı ve hız kurallarına uyulmasını sağlamayı hedefleyen sistem sayesinde artık sürücüler, gidecekleri rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktalarını önceden görebiliyor. Böylece yolculuk öncesinde güzergâh üzerindeki denetim yoğunluğu da daha net şekilde takip edilebiliyor.

 

İçişleri Bakanlığı radar uygulaması ne işe yarıyor?

Bakanlığın kullanıma açtığı “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemi, sürücülerin seyahat edecekleri rota üzerindeki denetim noktalarını görmesini sağlıyor. Uygulamanın temel amacı, trafik denetimlerini daha görünür hale getirmek ve sürücüleri hız sınırlarına karşı daha dikkatli davranmaya yönlendirmek.

 

Sistemle birlikte yalnızca radar noktaları değil, hız koridorları ve trafik kontrol noktaları da görüntülenebiliyor. Böylece sürücüler yolculuk öncesinde geçecekleri güzergâha dair daha geniş bir bilgiye ulaşabiliyor.

 

Radar uygulaması nasıl kullanılıyor?

Uygulama, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Sistemde sürücülerin karşısına “Nereden” ve “Nereye” bölümleri çıkıyor. Bu alanlara çıkış yapılacak il ve ilçe ile varış noktası olarak gidilecek il ve ilçe yazılıyor. Ardından “Rota oluştur” seçeneğine basıldığında, belirlenen güzergâh üzerindeki radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktaları harita üzerinde gösteriliyor.

 

 

Yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen sistem, sürücülere anlık sayılara yakın veriler sunuyor. Böylece güzergâh üzerindeki denetim durumunun değişmesi halinde harita da buna göre yenileniyor.

 

Uygulamada neler görülüyor?

Sürücüler yalnızca toplam radar sayısını değil, güzergâh üzerindeki kontrol noktalarının ve hız koridorlarının sayısını da görebiliyor. Ayrıca bu noktaların hangi illerde bulunduğu da sistem üzerinden takip edilebiliyor.

 

Örnek olarak, İstanbul Eyüpsultan’dan Antalya Muratpaşa’ya gidecek bir sürücünün rotasında 23 radar noktası, 25 trafik kontrol noktası ve 18 hız koridoru bulunduğu görülebiliyor. Aynı sistem, bu noktaların hangi illerde yer aldığını da ayrıca listeliyor.

 

Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı
Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı

Gündem

Radar cezasından kaçayım derken servet kaybedebilirsiniz: Bu cihazı olana dev ceza tuzağı

Bakan duyurdu: Tuzak radarlara son!
Bakan duyurdu: Tuzak radarlara son!

Aktüel

Bakan duyurdu: Tuzak radarlara son!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23