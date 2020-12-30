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Aktüel İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yarın 21.00'den 1 Ocak 10.00'a kadar belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişine kapalı olacak.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yarın 21.00'den 1 Ocak 10.00'a kadar belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişine kapalı olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:02:30 -
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yarın 21.00'den 1 Ocak 10.00'a kadar belirlenen cadde, bulvar ve meydanlar yabancı turist girişine kapalı olacak.
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