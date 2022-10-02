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Aktüel İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 90'a yükseldi
Aktüel

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 90'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 13:52:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sayı 90'a yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilen açıklamada, teröristin 2010'da terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İkna çalışmaları sonucu yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90'a yükseldi.

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