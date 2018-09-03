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"İcat çıkarmayın çocuklar!"

Bir dönem bu ülkenin çocukları hep olumsuz bir cümle ile engellendi...

03 Eylül 2018 Pazartesi 21:14
"İcat çıkarmayın çocuklar!"

Bir dönem bu ülkenin çocukları hep böyle olumsuz bir cümle ile engellendi: “İcad çıkarmayın!”.. Analar babalar çocuklarını azarladı: “Başıma icad çıkarma!” Oysa çocuk yaşta başlıyor “yenilere, yeniliklere ulaşma eğilimi” Çocuk bunu oyunlarındaki arayışlarında gösteriyor. Bu arayışlar engellenmemeli. Bilakis artık desteklenmesi, teşvik edilmesi gerektiği anlaşıldı. Çocukların “icada heveslendirilmesi” artık ülkelerin “devlet politikası”. Siz, eğip bükerek iki tele şekil vermiş bir çocuğu kınamayın.. Aksine içten bir hayretle karşılayıp, takdir ederek, dahasını düşünmesine destek olun, ufuk açıcı sözler söyleyin...

Tasarım yaradılıştan kabiliyet isteyen bir konu... Fakat çocuklarımızı “tasarım” üzerine teşvik etmek, onları sınav yarışlarına sürmekten çok daha kolay ve belki de istikbali için çok daha yararlı bir çaba... Miniklerde böyle bir yetenek farkettiyseniz; aman “İcad çıkarma başımıza!...” diye terslemeyin. Bırakın icad çıkarsın. Bezdik yabanın çıkardığı icadlara milyonlarca dolar dökmekten. İcad çıkarmak çocuk yaşlardaki girişimlerle başlar.

Çocuk, Allah’ın bahşettiği bu yeteneğin itmesiyle bir şeyler yapmaya çabalar. Aileler, öğretmenler dikkatli olup, onların bu çabalarını desteklemeli...

Bakın hemen elinizin altında bu tür çabaların ürünü nice malzeme bulacaksınız... Maalesef bunların hemen hepsi, Batı’da “tasarlanıp” olgunlaşıp, parası mukabili bize satılıyor...

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 21:14
  1. icat çıkarmayın
  2. engellenen çocuklar

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