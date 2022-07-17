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Aktüel İbretlik olay! Kendisini peygamber ile kıyaslayan doktorun başına bakın ne geldi
Aktüel

İbretlik olay! Kendisini peygamber ile kıyaslayan doktorun başına bakın ne geldi

Hafız doktor Salih Selman, katıldığı bir programda kendisini peygamberler ile kıyaslayan bir doktorun ibretlik öyküsünü anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:38:00 - 2022-07-17 15:38:24

Hafız doktor Salih Selman, katıldığı bir programda başından geçen ibretlik bir olayı anlattı. Kendisini peygamberler ile kıyaslayan bir doktorun öyküsünü aktaran Selman şunları söyledi:

"Bir hocamız vardı. Bir örtülü hastanın makatına yakın bir kanseri tedavi etti. Çok zor bir ameliyattı ve başarıyla tamamladı. Birden beni gözüne kestirip Salih görüyor musun yaptığım ameliyatı dedi. Hiçbir imam benim yaptığım ameliyatı yapabilir mi dedi. Arkasından gitmek istediğin peygamberler bu ameliyatı yapabilirler mi dedi. Bu kadar kabiliyetini neden namazlarda ve sohbetlerle heba ediyorsun dedi. Şunu hiçbir peygamber hoca yapabilir mi dedi.

Hocam dedim bu kabiliyeti size Allah verdi, kuvveti Allah verdi. Şükür edeceğinize yanlış şeyler söylüyorsunuz dedim. 6-7 sene kadar geçti. Hocanın karnında bir şikayetler oldu. Aynı kanser ama her yere yayılmış ve bütün yetiştirdiği herkes başına geldi ama bir şey yapamadı. O kocaman insan hastanenin servisinde eriye eriye bitti."

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