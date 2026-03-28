İbretlik görüntüler yeniden viral oldu! ‘Düğün avcısı’ yabancıların dilinde: Oscar'lık performans

Geçtiğimiz yıl Sarıçam ilçesinde yaşanan olay, dijital dünyanın hafızasından silinmedi. 4 çocuk babası Sinan E.’nin, Sedef ve Adem çiftinin en mutlu gününe sızıp önce pasta yemesi, ardından pistte oynaması ve finalde takı sandığını boşaltması, bugün dünya genelindeki büyük haber sayfaları tarafından "İnanılmaz hırsızlık" başlıklarıyla yeniden paylaşıldı. Videonun altındaki yorumlarda binlerce kişi, hırsızın paraları çaldıktan saniyeler sonra gelin ve damada nezaketle su ikram etmesindeki "soğukkanlılığa" dikkat çekti.

HIRSIZLIĞIN EN KİBAR HALİ

Twitter (X) üzerinden binlerce kez paylaşılan videoda, Sinan E.’nin kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen davetlilerle şakalaşması ve boş zarfları kutuya atıp paraları istiflemesi, küresel bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yabancı kullanıcılar, Türk polisinin "yüz tanıma sistemiyle" kısa sürede faili enselesini takdirle karşılarken, olayın Adana’da yaşanması "Her şeyin en tuhafı orada olur" yorumlarını da beraberinde getirdi.

BİR HAFTADA İKİ DÜĞÜN, ON BİNLERCE LİRA

Olayın perde arkasında ise profesyonel bir suç makinesi yatıyor. Tutuklanan Sinan E.’nin sadece bu düğünde değil, bir hafta önce başka bir salonda daha 60 bin lira çaldığı ortaya çıkmıştı. Emniyetteki "Caddeden geçerken uğradım" şeklindeki pişkin savunması ise adaletin sillesini yemesine engel olamadı. Sosyal medyada bugün yeniden hortlayan görüntüler, "İnsanda ar namus kalmamış" dedirten o anları bir kez daha hatırlattı.