İbrahim Kolcu kimdir? HSK üyesi İbrahim Kolcu nereli?
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu seçildi. Peki İbrahim Kolcu kimdir? HSK üyesi İbrahim Kolcu nereli? İşte HSK üyesi İbrahim Kolcu’un hayatı.
Ağır Ceza Reisi Ramazan Akyol'un 2 Ağustos 12011 tarihinde Çanakkale Ağır Ceza Reisliğine atanmasının ardından yeni Ağır Ceza Reisi İbrahim Kolcu Bilecik'teki görevine başlamıştı. İbrahim Kolcu daha sonra atama kararlarıyla Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.
İbrahim Kolcu kimdir?
1971 yılında Rize'de doğdu. 1994 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hakim adaylığına başladı. 2001 yılında meslek kurası çekerek Bayburt'ta ilk göreve başladı. Sırası ile Eynesil, Ardahan, Şebinkarahisar'da görev yaptı. 2011 yaz kararnamesi ile Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanmıştı.