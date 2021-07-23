İbo Show sunucusu İbrahim Tatlıses'e suikastın perde arkası! Sır mektupta ilgili sıcak gelişme

İbo Show programıyla tekrar sahalara dönenen İbrahim Tatlıses'e suikast girişimiyle ilgili sır perdesi aralandı.

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahlarla başından vurulan İbrahim Tatlıses ağır yaralanmış, geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tutunmayı başarmıştı. İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminden 3 yıl önce Abdullah Uçmak'ın haraç mektubunu getiren iki sanığın ifadesine Sabah ulaştı. Abdullah Uçmak'ın gönderdiği sır mektubu İbrahim Tatlıses'e götüren sanıklar mahkemede, sadece kartvizit getirdiklerini saldırıyla ilgisi olmadığını iddia etti.

Mahkeme İbrahim Tatlıses'in bilgisine başvuracak.

Tehdit içerikli mektubu verdi

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu. İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.

'İbrahim abi bu notu okuyun'

Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açmıştı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istenen iddianamede İbrahim Tatlıses'e iletilen mektubu veren Ali Tekin Akkoyunlu'nun, 'İbrahim abi bu mektubu okuyun hayatınız büyük tehlikede' şeklinde konuştuğu ve Tatlıses'in de, 'Ben onu neden onu arayacağım o beni arasın' dediği görüldü.

'Ben sadece kartvizit verdim'

İstanbul Cumhuruyet Başsavcılığı tarafından açılan dava kapsamında Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada heyet karşısına çıkan Ali Tekin Akkoyunlu, 'Ben kesinlikle hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses'ten para talep etmedim. Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi. Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Bende kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok.' diye konuştu.