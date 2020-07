İBB'ye atanan Can Akın Çağlar kimdir, nerede çalıştı? sorusu gündemde merak edilen sorulardan biri. Çeşitli bankaların kuruluşunda görev alan Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne getirimesi gündemde çok konuşulan konulardan oldu. Peki, Can Akın Çağlar kimdir? Can Akın Çağlar daha önce nerelerde görev yaptı? İşte detaylar...