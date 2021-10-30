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Gündem İBB kayakta, millet ayakta
Gündem

İBB kayakta, millet ayakta

Elazığ depreminin ardından ailesiyle kayak tatili için Palandöken’e giden Ekrem İmamoğlu, şimdi de çok lazımmış gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında artistik buz pateni gösterisi organize etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 13:13:00 -
İBB kayakta, millet ayakta

yeniakit.com.tr

İstanbul’u ‘16 milyon için çalışıyoruz’ afişleriyle donatan Ekrem İmamoğlu, aslında bir avuç azınlığa hizmet ettiğini bir defa daha ortaya koydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında artistik buz pateni gösterisi sunulması, akıllara Ankara Müzik Festivali'nin açılışında seslendirilen Beethoven'in 9. Senfoni'si için "İşte çağdaşlık bu!'' ifadesini kullanan Süleyman Demirel’i getirdi. 

16 milyon için değil, elit bir zümre için çalışıyor

Cumhuriyet Bayramı ile buz pateni arasında bağlantı kurmakta zorluk çektiklerini belirten İstanbullular, “Herhalde Ekrem İmamoğlu da tıpkı Demirel gibi çağdaşlığı bu tür şovlarda arıyor. Halbuki halk ondan şov değil icraat bekliyor. Göreve geldiği günden bu yana yaptığı tek bir iş yok. İmamoğlu, bu tür organizasyonlarla 16 milyon için değil, elit bir zümre için çalıştığını adeta itiraf ediyor” görüşlerini aktardı. 

‘Kayak’ yapsın ama ‘ayak’ yapmasın

Vatandaşlar, Elazığ depreminin ardından ailesiyle kayak tatili için Palandöken’e giden İmamoğlu’nun şimdi de artistik buz pateni gösterisi yaptırmasını manidar bulduklarını da söyleyerek “Anlaşılan İmamoğlu ‘kayak’ işlerine çok meraklı. Elbette kayak yapabilir ama bize ayak yapmasın. ‘İş yapıyorum’ diye İstanbulluları kandırmasın” dedi.  

 

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