İBB İstanbul'u resmen harcıyor! Haliç'e kanalizasyon bağladılar
Haliç'te yaşanan renk değişimi geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. İSKİ bu değişimin mevsimsel yağışlardan kaynaklandığını açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan videolarda Haliç'e kanalizasyon şebekesi bağlandığı görüldü.
Geçtiğimiz günlerde Haliç'te suyunun renginin kahverengiye dönüştüğü görüntüler gündem olmuştu. Bunun sebebi araştırılırken, korkunç bir video ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan videoda Haliç'e kanalizasyon suyunun aktığı görüldü.
Kanalizasyon şebekesi bağlanmış
Sosyal medya platformlarında yayınlanan videolar görüntüleri şoke etti. Görüntülerde İstanbul'un gözbebeği olan Haliç'e kanalizasyon şebekesinin bağlandığı görüldü. Yıllar önce temizlenerek vatandaşların hizmetine sunulan Haliç'in tekrar eski haline döndüğünü gören vatandaşlar İBB'ye isyan etti.
İSKİ yağışları öne sürmüştü
Öte yandan Haliç'in renginin değişmesine ilişkin İSKİ'den geçtiğimiz hafta bir açıklama gelmişti. İSKİ verdiği bilgide, Haliç'in kanalizasyon akışından değil, mevsimsel yağışlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı renginin değiştiğini söylemişti. Ancak ortaya çıkan görüntüler, kanalizasyon gerçeğini gözler önüne serdi.