Hyundai’de bayram devam ediyor

Hyundai, binek araçlarda bayramda ek indirim ile müşterilerine çifte bayram fırsatı sunuyor. Hyundai İ10, İ20 ve Tucson modellerinde bayrama özel yüzde 3 ek indirim imkânı sağlayan şirket, ayrıca 8 bin TL’ye varan indirimlere ek olarak 10 bin TL de hurda indiriminden yararlanma imkânı sunuyor. Tüm otomobil tutkunlarını test sürüşü için yetkili satıcılara davet eden Hyundai’nin, i10 1.0 D-CVVT JUMP Benzinli modellerin önerilen satış fiyatı 81 bin 450, Yeni i20 1.2 MPI JUMP Benzinli 91 bin 900, Tucson 1.6 GDI STYLE Benzinli ise 153 bin 350 TL’den başlıyor.