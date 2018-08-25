Hyundai’de bayram devam ediyor
Hyundai İ10, İ20 ve Tucson modellerinde bayrama özel yüzde 3 ek indirim imkânı sağlıyor.25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:36
Hyundai, binek araçlarda bayramda ek indirim ile müşterilerine çifte bayram fırsatı sunuyor. Hyundai İ10, İ20 ve Tucson modellerinde bayrama özel yüzde 3 ek indirim imkânı sağlayan şirket, ayrıca 8 bin TL’ye varan indirimlere ek olarak 10 bin TL de hurda indiriminden yararlanma imkânı sunuyor. Tüm otomobil tutkunlarını test sürüşü için yetkili satıcılara davet eden Hyundai’nin, i10 1.0 D-CVVT JUMP Benzinli modellerin önerilen satış fiyatı 81 bin 450, Yeni i20 1.2 MPI JUMP Benzinli 91 bin 900, Tucson 1.6 GDI STYLE Benzinli ise 153 bin 350 TL’den başlıyor.
YORUM YAZ